Caldo: moria negli allevamenti di cozze a Taranto

L’ondata di caldo e la temperatura dell’acqua sono responsabili della moria di cozze registrata a Taranto. Il prodotto ittico, è ancora in mare in attesa di essere raccolto per la vendita, “muore” per asfissia. “La moria delle cozze che è arrivata puntuale e terribile con il caldo di questi giorni,” sottolineano Legacoop Agroalimentare Taranto Dipartimento Pesca, Agci Agrital Taranto, Confcooperative Taranto Federcoopesca, Unci Agroalimentare, Confcooperative Taranto Federcoopesca, Casaimpresa Confesercenti Taranto, Fai Cisl, Flai Cgil e Uila pesca.

La moria è causata anche dalla eccessiva presenza di prodotto nel secondo seno del Mar Piccolo, determinato dell’obbligo di trasferimento del prodotto imposto dalla ordinanza regionale del 2012. A causa della moria, alcune cooperative potrebbero perdere il 70-80% della produzione.

