Campi Flegrei, Musumeci: “insistere con le esercitazioni”

“Lo sciame sismico dovrebbe indurre gli abitanti della zona ad essere più attenti alla prevenzione non strutturale, che è quella della quale maggiormente dovrebbero interessarsi in questo periodo, a capire quali sono le condotte che bisogna adottare in caso di necessità. Loro magari non hanno una percezione del rischio completa, ma noi come Governo abbiamo la necessità di insistere con le esercitazioni perché il diritto alla sicurezza e il diritto alla vita è prioritario e dovrebbe esserlo per tutte le istruzioni”. Lo ha sottolineato il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, interpellato a margine di un incontro a Salerno in merito allo sciame sismico in corso nei Campi Flegrei. Il Ministro ha ricordato che “negli ultimi ottant’anni non c’è mai stata un’esercitazione, tranne quella del 2019. Ma non è che noi veniamo da Marte…”.

Inoltre, sull’eventuale anticipazione sui temi della nomina del Commissario straordinario Musumeci ha detto rispondendo ai cronisti: “no, non c’è motivo, lo sciame fa sua strada, il Governo l’altra”. “Il Commissario straordinario non serve a impedire lo sciame, ma a compiere gli atti amministrativi e tecnici previsti in ultimo decreto legge del Governo che, vi ricordo, ha destinato mezzo miliardo di euro ai Campi Flegrei”.

