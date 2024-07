Clima, Arpav: “in Veneto aumento delle temperature di 1,8°C dal 1993 ad oggi”

MeteoWeb

Secondo i dati Arpav, negli ultimi 30 anni di rilevazioni, in Veneto si è verificato un aumento medio della temperatura di 0,6°C per ogni decennio, +1,8°C dal 1993, mentre nello stesso periodo a livello globale l’aumento è stato minore: di 0,4°C a decennio, per un totale di +1,2°C. Sono alcuni dei dati rintracciabili nel ‘Documento preliminare della strategia regionale di adattamento ai cambiamenti’.

“La strategia, avviata dalla giunta nel 2022, vede la collaborazione scientifica di Arpav e delle Università Iuav e Ca’ Foscari e nasce dall’esigenza di raccogliere dati e valutazioni sui rischi e gli impatti che il cambiamento climatico può avere sul territorio veneto, sia nei comparti fisico-biologici che in quelli socio-economici, arrivando a sviluppare un indice di rischio climatico regionale”, spiega l’assessore regionale Gianpaolo Bottacin.

