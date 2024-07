Clima, attivisti di Letzte Generation imbrattano di vernice la statua dei Musicanti di Brema

MeteoWeb

Gli attivisti di Letzte Generation (Ultima Generazione) hanno preso di mira uno dei simboli della città di Brema, in Germania, la statua dedicata ai ‘Musicanti di Brema’ in onore dei fratelli Grimm. La scultura che rappresenta disposti in altezza, uno sull’altro, i quattro animali protagonisti della favola, è stata coperta di vernice nera da attivisti che esibivano striscioni. I Vigili del Fuoco sono riusciti a rimuovere gran parte della vernice dalla statua che rappresenta un asino, un cane, un gatto, un gallo.

Radio Bremen ha riferito che gli attivisti chiedono che il sindaco di centro-sinistra di Brema, Andreas Bovenschulte, legga una dichiarazione del gruppo, consegnata al suo ufficio il 27 giugno, durante una conferenza stampa pubblica. Per la Cdu quanto accaduto è un esempio di vandalismo insensato. I danni ai monumenti culturali sono controproducenti per qualsiasi obiettivo, ha dichiarato il partito.

