Clima: il caldo minaccia i laghi e i loro ecosistemi

Un recente studio pubblicato su Nature Geoscience indica che il riscaldamento globale di origine antropica porterà a un significativo aumento delle temperature superficiali e sotterranee dei laghi in tutto il mondo entro la fine del secolo. Utilizzando il modello climatico avanzato CESM2, i ricercatori hanno simulato dati di temperatura dei laghi dal 1850 al 2100, rivelando un riscaldamento senza precedenti al di fuori dei precedenti naturali.

Il metodo innovativo del team ha incluso 100 simulazioni per comprendere meglio la variabilità climatica naturale e l’impatto dell’aumento delle emissioni di gas serra. Questo metodo ha permesso di distinguere le variazioni naturali dalle influenze umane sul riscaldamento dei laghi, predeterminando il momento in cui molte di queste risorse idriche sperimenteranno condizioni non analoghe, con conseguenze devastanti per gli ecosistemi lacustri.

Secondo il dottor Lei Huang, il riscaldamento globale di 2,4°C rispetto ai livelli preindustriali potrebbe portare a condizioni non analoghe già entro la fine del secolo, con i laghi tropicali che saranno i primi ad essere colpiti. Questo fenomeno influenzerà profondamente la biodiversità lacustre e richiederà strategie urgenti di adattamento e mitigazione per proteggere questi ecosistemi vulnerabili.

