Clima, manifestazione di Extinction Rebellion all’Aia: Greta Thunberg fermata dalla Polizia | VIDEO

MeteoWeb

Manifestazione del gruppo Extinction Rebellion oggi all’Aia, nei Paesi Bassi, contro l’uso di combustibili fossili. Tra i circa 50 attivisti che vi hanno preso parte vi era anche la nota attivista svedese Greta Thunberg. Sul posto, è intervenuta la Polizia olandese, che ha sparato con un cannone ad acqua contro gli attivisti: Greta Thunberg è stata portata via dalla Polizia, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

La Polizia olandese ha spiegato di aver arrestato la 21enne mentre era impegnata insieme ad altri manifestanti a bloccare la circolazione sull’autostrada A12 che attraversa L’Aia.

Non è la prima volta che la giovane svedese viene fermata dalle forze dell’ordine, in quello che molti vedono solo come un modo per ottenere visibilità. Greta Thunberg era già stata arrestata a L’Aia ad aprile. A maggio era invece stata arrestata insieme a manifestanti filo palestinesi mentre contestava la partecipazione di Israele all’Eurovision a Malmo. Due settimane fa era stata arrestata durante la protesta di Extinction Rebellion a Helsinki.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.