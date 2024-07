Co.Science, il progetto che promuove il dialogo tra ricercatori e diversi attori della società

MeteoWeb

Nell’ambito del programma Horizon Europe è stato finanziato, per il biennio 2024 e 2025, dalla Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) il progetto Co.Science – Meet Research To Connect Science And Society. Co.Science intende promuovere il dialogo tra i singoli individui, ricercatrici e ricercatori e i diversi attori della società con un’attenzione particolare a studentesse e studenti. Il progetto è promosso da un partenariato composto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche -CNR (coordinatore), Università degli Studi dell’Insubria, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche-FAST, Consorzio Italbiotec e Comune di Milano.

Co.Science permetterà alle ricercatrici e ai ricercatori di portare in luoghi non convenzionali il proprio lavoro, di condividere passione e impegno posti nell’attività di ricerca, risultati e traguardi e di ascoltare opinioni e aspettative comuni, in particolare dei più giovani. Il progetto mette in campo, oltre alla collaborazione degli enti partner, anche le comunità e i diversi attori che animano la ricerca e la società civile, con un’attenzione particolare all’inclusività e alle pari opportunità.

Le attività da mettere in agenda per il primo anno di Co.Science sono:

“ Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori” 2024 – #NER24 del 27 settembre 2024 la scienza si propone in contesti non convenzionali ed utilizzando un linguaggio quotidiano per ricostruire la fiducia nella scienza e nella ricerca ed instaurare dialoghi “a due vie” con i cittadini e le cittadine. Appuntamenti a Milano: Piazza del Duomo-Arengario e via Marconi (dalle 16.00 alle 23.00) o Milano: Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci (dalle 18.00 alle 23.30) o Como: Via Valleggio e Chiostro di Sant’Abbondio (dalle 09.00 alle 18.00 e dalle 21.00 alle 23.00) o Varese: Campus Bizzozero (dalle 08.30 alle 17.30) e Villa Mirabello e Isola Virginia (dalle 20.30 alle 23.00) o Busto Arsizio: Villa Manara (dalle 09.00 alle 19.00) e Villa Calcaterra (dalle 21.00 alle 23.00). Per tutte le altre attività e le sedi coinvolte consultare il sito www.coscience.eu e resta aggiornato!

Favorire un dialogo a due vie tra la ricerca e la società civile è un obiettivo cruciale per Co.Science. In questa direzione, il progetto promuoverà una formazione rivolta a ricercatrici e ricercatori per avvicinarli alla teoria e alla pratica del public engagement in contesti di educazione informale, per stimolare l’abitudine al dialogo e all’ascolto superando la semplice diffusione dei risultati scientifici e per utilizzare un linguaggio e una metodologia inclusiva guidati anche da associazioni della società civile.

