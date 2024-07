Emergenza estate nello Stretto di Messina: code e malori per i passeggeri di Caronte & Tourist

MeteoWeb

Lo scorso week-end, il traffico nello Stretto di Messina ha raggiunto livelli considerevoli, con una significativa affluenza di auto, mezzi commerciali e pedoni a Villa San Giovanni e Rada San Francesco. Questo ha messo a dura prova il personale di Caronte & Tourist, impegnato a gestire l’ingente numero di passeggeri e veicoli, offrendo una sorta di prova generale per i picchi di traffico previsti nei giorni a venire e soprattutto nel mese di agosto.

Le proteste dei passeggeri

Le criticità non si limitano soltanto al numero elevato di persone e mezzi in transito. I vertici della compagnia di navigazione esprimono preoccupazione per le condizioni di attesa dei passeggeri a Villa San Giovanni. La situazione è resa ancora più critica dal fatto che i passeggeri sono costretti ad attendere l’imbarco sotto una pensilina inadeguata, che non offre sufficiente protezione contro il freddo invernale, la pioggia e, soprattutto, il caldo estivo.

Le proteste dei passeggeri sono diventate una routine sgradevole e, come confermato dagli ultimi eventi, i malori causati dalle alte temperature sono all’ordine del giorno. Durante il fine settimana passato, il personale di Caronte & Tourist ha dovuto intervenire per soccorrere due passeggeri colti da un principio di colpo di calore. Un quadro allarmante che dimostra come le condizioni di attesa siano divenute insostenibili e poco rispettose nei confronti dei viaggiatori.

Nel 2022, la compagnia aveva già avanzato una richiesta per l’autorizzazione alla costruzione di una tensostruttura moderna e confortevole sul piazzale di Villa, destinata a garantire un adeguato ristoro e riparo ai passeggeri in attesa. Tuttavia, tale autorizzazione non è mai stata concessa, a causa di un grottesco e interminabile rimpallo di responsabilità tra enti e amministrazioni locali.

Le manovre di Caronte & Tourist

Di fronte a questa situazione, Caronte & Tourist ha recentemente inviato una lettera al Ministero dei Trasporti, chiedendo una chiara e definitiva risoluzione della questione. Al momento, la lettera è rimasta senza risposta, mentre l’estate avanza e i disagi per i passeggeri persistono. Con l’aumento previsto del traffico e la crescita dei passeggeri in attesa, la situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi, sollevando interrogativi sulla capacità di gestione e sull’efficacia delle risposte istituzionali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.