I consigli dell’Aifa per conservare correttamente i farmaci in estate

Con l’arrivo dell’estate, diventa fondamentale adottare precauzioni specifiche per garantire la corretta conservazione e utilizzo dei farmaci. Le alte temperature e l’esposizione al sole possono compromettere la stabilità di molti medicinali, rendendo necessario un approccio attento e informato per proteggere la salute e l’efficacia terapeutica dei trattamenti farmacologici. Ecco una guida dettagliata basata sui consigli forniti dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) per affrontare al meglio questo periodo.

Come conservare i farmaci in estate?

Ecco una breve guida su come conservare i farmaci in estate:

Consultazione del Foglio Illustrativo : Prima di tutto, è essenziale consultare il Foglio Illustrativo di ciascun medicinale. Questo documento fornisce informazioni dettagliate sulle condizioni di conservazione raccomandate, comprese le specifiche temperature ideali. Molti farmaci devono essere mantenuti in ambienti freschi e asciutti, con una temperatura generalmente inferiore ai 25 gradi Celsius. In caso di dubbi o particolari requisiti, è consigliabile consultare il farmacista o il medico curante per avere indicazioni specifiche sulle necessità di conservazione.

Utilizzo di Borse Refrigerate durante i Viaggi : Per i viaggi estivi, soprattutto in presenza di farmaci sensibili alle temperature, l'uso di borse refrigerate può essere estremamente utile. Queste borse sono progettate per mantenere una temperatura costante e adeguata per la conservazione dei farmaci durante tutto il tragitto. È importante prevedere la necessità di queste borse in anticipo, per garantire che i farmaci rimangano efficaci e sicuri anche in condizioni climatiche variabili.

Trasporto Sicuro dei Farmaci : Durante i viaggi in auto, è consigliabile trasportare i farmaci nell'abitacolo piuttosto che nel bagagliaio, poiché l'abitacolo tende a essere più fresco e meno soggetto alle variazioni estreme di temperatura. In aereo, i farmaci essenziali devono essere sempre portati nel bagaglio a mano, accompagnati dalle relative prescrizioni mediche. È importante rispettare le normative aeree riguardo al trasporto di farmaci liquidi e assicurarsi che siano conformi alle regolamentazioni internazionali in materia di sicurezza.

Farmaci Sensibili alle Temperature: Alcuni farmaci richiedono condizioni di conservazione particolarmente precise. Ad esempio, l'insulina, utilizzata per il trattamento del diabete, deve essere conservata in frigorifero a una temperatura controllata compresa tra 2 e 8 gradi Celsius. Lo stesso vale per i farmaci per la tiroide, i contraccettivi e altri medicinali a base ormonale, che possono essere particolarmente sensibili alle variazioni termiche. Evitare esposti diretti a fonti di calore e alla luce solare diretta è essenziale per mantenere l'efficacia di questi farmaci.

Utilizzare i farmaci in modo sicuro

Ecco come utilizzare i farmaci in modo sicuro:

Monitoraggio della Qualità del Farmaco : Prima di ogni assunzione, è consigliabile esaminare attentamente il farmaco. Cambiamenti nel colore, nell’odore o nella consistenza possono indicare un deterioramento del farmaco, il che potrebbe influenzare l’efficacia del trattamento. In caso di dubbi, è consigliabile contattare immediatamente il medico curante o il farmacista per una valutazione più approfondita.

Protezione Solare e Fotosensibilizzazione : Alcuni farmaci possono aumentare la sensibilità della pelle ai raggi solari, causando reazioni cutanee come dermatiti o eczemi. È fondamentale evitare l'esposizione diretta al sole durante l'assunzione di farmaci come creme a base di cortisone, gel, soluzioni o spray. Inoltre, è consigliabile utilizzare sempre una protezione solare adeguata per ridurre il rischio di danni alla pelle.

Preferenza per Formulazioni Solide : Nella misura del possibile, è preferibile utilizzare formulazioni solide come compresse o capsule anziché forme liquide in estate. Le formulazioni solide sono generalmente meno sensibili alle alte temperature e mantengono meglio la loro integrità durante i viaggi e le giornate calde.

Utilizzo di Confezioni Originali: Durante il trasporto, è consigliabile mantenere i farmaci nelle loro confezioni originali. Questo non solo facilita il riconoscimento e l'identificazione dei medicinali, ma protegge anche i farmaci dalla luce e dall'umidità, riducendo il rischio di deterioramento. È importante prelevare dalla confezione originale solo la dose necessaria per l'assunzione, evitando così confusioni riguardo a dosaggi o scadenze.

Per semplificare la gestione quotidiana dei farmaci durante l’estate e oltre, l’Aifa raccomanda l’utilizzo dell’applicazione “Aifamedicinali”. Questo strumento digitale è particolarmente utile per mantenere una routine di assunzione regolare dei farmaci e per gestire al meglio le terapie farmacologiche anche in periodi di vacanza.

