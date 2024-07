“Come trovare un’oasi nel deserto”, Marte stupisce ancora

MeteoWeb

Recentemente il rover Curiosity della NASA ha trovato rocce composte da zolfo puro, una novità assoluta per Marte. Gli scienziati sono rimasti sbalorditi quando una roccia, in cui si è imbattuto il rover, si è fratturata, rivelando cristalli gialli di zolfo.

Dal mese di ottobre 2023, Curiosity sta esplorando una regione di Marte ricca di solfati, un tipo di sale contenente zolfo che si forma quando l’acqua evapora. Tuttavia, mentre in passato erano stati rilevati minerali a base di zolfo, ovvero una combinazione di zolfo e altri materiali, la roccia recentemente fratturata è composta da zolfo elementare, o puro. Non è ancora chiaro quale relazione (se esiste) vi sia tra lo zolfo elementare e gli altri minerali a base di zolfo presenti nell’area.

Mentre lo zolfo è spesso associato all’odore di uova marce (dovuto al gas solfuro di idrogeno), lo zolfo elementare è inodore e si forma solo in una ristretta gamma di condizioni che non erano state finora associate alla storia di questa località marziana. Curiosity ha scoperto un intero campo di queste rocce.

“Trovare un campo di pietre fatte di zolfo puro è come trovare un’oasi nel deserto,” ha dichiarato Ashwin Vasavada, project scientist di Curiosity presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA in California. “Non dovrebbe essere lì, quindi ora dobbiamo spiegarlo. Scoprire cose strane e inaspettate è ciò che rende così eccitante l’esplorazione planetaria“.

Questa è una delle molte scoperte fatte da Curiosity mentre esplora il canale di Gediz Vallis, una valle che si snoda lungo parte del monte Sharp, alto 5 km. Ogni strato della montagna rappresenta un diverso periodo della storia marziana. La missione di Curiosity è studiare dove e quando il terreno antico del pianeta avrebbe potuto fornire i nutrienti necessari per la vita microbica, se mai si è formata su Marte.

Inondazioni e valanghe

Individuata dallo Spazio anni prima del lancio di Curiosity, il canale di Gediz Vallis è uno dei principali motivi per cui il team scientifico voleva visitare questa parte di Marte. Gli scienziati ritengono che il canale sia stato scavato da flussi di acqua liquida e detriti che hanno lasciato una cresta di massi e sedimenti estesa per oltre 3 km lungo il fianco della montagna. L’obiettivo è sviluppare una migliore comprensione di come questo paesaggio sia cambiato miliardi di anni fa, e sebbene gli indizi recenti abbiano aiutato, c’è ancora molto da imparare.

Dall’arrivo di Curiosity nel canale all’inizio di quest’anno, gli scienziati si cono chiesti se le antiche inondazioni o le frane abbiano costruito i grandi cumuli di detriti che si ergono dal fondo del canale. Gli ultimi indizi suggeriscono che entrambi i fenomeni abbiano giocato un ruolo: alcuni cumuli sono probabilmente stati lasciati da violenti flussi d’acqua e detriti, mentre altri sembrano essere il risultato di frane più locali.

Queste conclusioni sono basate sulle rocce trovate nei cumuli di detriti: mentre le pietre trasportate dai flussi d’acqua diventano arrotondate come i ciottoli del fiume, alcuni dei cumuli di detriti sono pieni di rocce più angolari che potrebbero essere state depositate da valanghe asciutte.

Infine, l’acqua si è infiltrata in tutto il materiale che si è depositato. Le reazioni chimiche causate dall’acqua hanno scolorito alcune rocce, formando delle “aureole” bianche. L’erosione causata dal vento e dalla sabbia ha rivelato queste forme nel tempo. “Non è stato un periodo tranquillo su Marte,” ha detto Becky Williams, scienziata del Planetary Science Institute di Tucson, Arizona, e vice principal investigator della Mast Camera (Mastcam) di Curiosity. “C’era una quantità eccitante di attività. Stiamo osservando flussi multipli lungo il canale, inclusi inondazioni energetiche e flussi ricchi di massi“.

Indagini sulle rocce

Tutte queste prove dell’acqua continuano a raccontare una storia più complessa rispetto alle aspettative iniziali del team, che a lungo ha atteso di poter prelevare un campione di roccia dal canale per saperne di più. Il 18 giugno si è presentata l’opportunità.

Sebbene le rocce di zolfo fossero troppo piccole e fragili per essere campionate con il trapano, una grande roccia soprannominata “Mammoth Lakes” è stata individuata nelle vicinanze. Gli ingegneri del rover hanno dovuto cercare una parte della roccia che consentisse una perforazione sicura e trovare una posizione stabile.

Dopo che Curiosity ha perforato il suo 41° buco utilizzando il potente trapano alla fine del braccio robotico di 2 metri del rover, lo scienziato a 6 ruote ha versato la polvere di roccia negli strumenti all’interno del suo “corpo” per ulteriori analisi, così che gli scienziati possano determinare di quali materiali è composta la roccia.

Curiosity si è poi allontanato da Mammoth Lakes ed è ora diretto verso nuovi orizzonti: altre sorprese attendono di essere rivelate all’interno del canale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.