Tante congiunzioni e l’afelio: cosa ci riserva il cielo del mese di luglio

Inizia oggi il 7° mese dell’anno in base al calendario gregoriano e il secondo dell’estate nell’emisfero boreale (dell’inverno nell’emisfero australe). Dalle congiunzioni all’afelio e alle costellazioni visibili, ecco quali eventi astronomici ci riserva il cielo del mese di luglio 2024.

Partendo dal Sole, il 21 passa dalla costellazione dei Gemelli a quella del Cancro. Nel corso del mese la durata del giorno diventa più breve di circa 40 minuti. Il 5 (07:06 ora italiana) la Terra si trova all’afelio, a una distanza di 152.099.968 km dal Sole.

La Luna si trova in fase di Novilunio il 6, Primo Quarto il 14, Plenilunio il 21, Ultimo Quarto il 28. Il nostro satellite verrà a trovarsi nel punto più lontano dalla Terra lungo la sua orbita il 12 (apogeo, 404.362 km), e nel punto opposto il 24 (perigeo, 364.913 km).

Per quanto riguarda l’osservazione dei pianeti, Mercurio nel mese di luglio sarà visibile brevemente dopo il tramonto, basso sull’orizzonte occidentale, con il 9 luglio come data migliore per l’osservazione, poiché tramonta un’ora e 21 minuti dopo il Sole. Venere, il pianeta più luminoso, è visibile anch’esso sull’orizzonte occidentale dopo il tramonto, ma rimane basso nel cielo e tramonta poco dopo il Sole, rendendolo difficile da osservare. Marte sarà visibile nella seconda parte della notte, sorgendo ad Est prima dell’alba e posizionandosi più in alto rispetto a Giove. Giove sarà visibile prima dell’alba sull’orizzonte orientale e formerà un triangolo con Marte e Aldebaran verso la fine del mese. Saturno è il pianeta visibile per il periodo più lungo, sorgendo sempre più presto e osservabile già prima della mezzanotte verso Est, culminando a Sud prima dell’alba. Urano (per mezzo di telescopio) può essere individuato ad Est nelle ultime ore della notte, con una visibilità simile a quella di Marte, e sarà in congiunzione con Marte il 15 luglio. Nettuno sarà visibile (per mezzo di telescopio) nella seconda parte della notte, basso verso Est dopo mezzanotte, culminando a Sud all’alba, con condizioni di visibilità simili a quelle di Saturno.

Congiunzioni: Luna-Marte il 1° luglio prima dell’alba; Luna-Pleiadi il 2 prima dell’alba; Luna-Giove il 3 luglio prima dell’alba; Marte-Pleiadi-Giove notte tra 18 e 19: Luna-Saturno il 24; Luna-Pleiadi-Marte il 30 prima dell’alba; Luna-Giove il 31 prima dell’alba.

Volgendo lo sguardo al cielo in queste notti, quasi allo zenit, potremo subito scorgere 3 stelle brillanti il cosiddetto “Triangolo Estivo”, cioè Vega, Altair e Deneb, nelle costellazioni Lira, Aquila e Cigno. Spostando lo sguardo in direzione sud, da ovest verso est potremo ammirare il Leone e la Vergine, poi la Bilancia e lo Scorpione. A sudest scorgiamo il Sagittario. A nord brillano l’Orsa Maggiore e l’Orsa Minore, Cassiopea e Cefeo.

