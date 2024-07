Transizione energetica in Congo: fiumi tossici e morti per Rame e Cobalto

MeteoWeb

Secondo uno studio condotto da RAID e African Resources Watch, i fiumi nelle vicinanze delle miniere di rame e cobalto della Repubblica Democratica del Congo (RDC) sono diventati tossici. Questo paese, il secondo produttore mondiale di rame e fornitore di circa il 70% del cobalto globale, è al centro di una crisi ambientale e sanitaria grave. Il recente rapporto di RAID e African Resources Watch ha messo in luce le drammatiche condizioni di vita delle popolazioni locali, che sono fortemente preoccupate per gli effetti nocivi della contaminazione sulla loro salute e per le devastanti conseguenze sugli ecosistemi circostanti.

La drammatica situazione dei fiumi in Congo

Per centinaia di migliaia di congolesi, la transizione energetica, che dovrebbe rappresentare un avanzamento verso fonti più sostenibili, si è trasformata in un incubo. L’acqua potabile, già scarsa in queste regioni, è ulteriormente compromessa dalla contaminazione, costringendo la popolazione a utilizzare acqua inquinata per le necessità quotidiane. Questo problema si riflette pesantemente sulla salute della comunità, con conseguenze particolarmente gravi per le donne e le ragazze.

Le donne della regione stanno sperimentando problemi significativi di salute ginecologica e riproduttiva, come mestruazioni irregolari, infezioni urogenitali e aborti spontanei più frequenti. In alcuni casi, si segnalano anche malformazioni congenite nei neonati. L’inquinamento non influisce solo sulla salute riproduttiva, ma provoca anche frequenti malattie della pelle tra gli abitanti e accende preoccupazioni specifiche per la salute dei bambini.

La crisi ambientale e sanitaria nella RDC mette in luce le sfide etiche e pratiche della transizione energetica globale, suggerendo che il progresso tecnologico deve andare di pari passo con un impegno serio per la protezione ambientale e la salute delle comunità locali.

