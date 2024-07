Dengue: in Italia 283 casi nel 2024, “casi quintuplicati”

MeteoWeb

Finora, nel 2024, sono 283 i casi confermati di Dengue segnalati all’Istituto Superiore di Sanità. Tutti sono stati contratti durante viaggi all’estero, la maggior parte in Brasile e alle Maldive, secondo quanto riporta l’ultimo bollettino ISS sulle arbovirosi, aggiornato per il virus Dengue all’8 luglio. Rispetto alla rilevazione precedente (259 casi da inizio anno al 10 giugno), si contano 24 nuove infezioni in 1 mese. Quasi la metà dei casi Dengue registrati nel 2024 in Italia si concentrano tra Veneto (49), Lazio (48) e Lombardia (43).

In Italia “nel primo semestre 2024 il numero di casi confermati da virus Dengue è aumentato di oltre 5 volte rispetto allo stesso periodo del 2023. Un aumento coerente con la diffusione della trasmissione del virus negli ultimi anni a livello globale“, si sottolinea nel bollettino.

