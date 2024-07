Al Design Museum di Londra la Barbie – Cristoforetti che è stata 6 mesi nello spazio

MeteoWeb

Una Barbie che ha trascorso sei mesi in orbita attorno alla Terra sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) viene esposta al pubblico per la prima volta al Design Museum di Londra nella mostra dal titolo ‘Barbie: The Exhibition’, dedicata ai 65 anni di storia del giocattolo più noto prodotto dall’americana Mattel. Il modello al centro dell’esibizione ha i tratti dell’astronauta italiana Samantha Cristoforetti, che è stata la prima donna europea nel 2022 a comandare l’ISS, fra l’altro portando con sé nella missione la sua sosia in miniatura.

“Siamo così entusiasti del fatto che per la prima volta qualcuno potrà vedere la bambola di Samantha da quando è tornata dallo spazio“, ha affermato Danielle Thom, la curatrice della mostra (aperta al pubblico dal 5 luglio al 23 febbraio 2025). La stessa Cristoforetti si è detta molto felice del fatto che la sua Barbie abbia un “ruolo da protagonista“.

Nelle sale del museo londinese, viene ripercorsa la storia del giocattolo attraverso il cambiamento del design nei decenni: a partire dalla ‘Barbie Numero 1’ del 1959 alla Totally Hair del 1992, la più venduta di tutti i tempi (10 milioni di esemplari), fino a quelle che riflettono la realtà multietnica e multiculturale di oggi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.