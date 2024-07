Disastro evitato per volo American Airlines, gomme esplodono durante il decollo | VIDEO

MeteoWeb

Un aereo dell’American Airlines, il volo 590 diretto a Phoenix, ha rischiato un grave incidente quando diversi pneumatici sono esplosi durante il decollo dall’aeroporto di Tampa, in Florida. Il pilota è riuscito a frenare prontamente proprio quando stava per terminare la pista di decollo. American Airlines ha attribuito l’incidente a un problema meccanico sulla pista prima del decollo. Il video realizzato da “Captain Steven Markovich” mostra la ruota destra dell’aereo prendere fuoco e rilasciare fumo mentre scintille e frammenti di ruota si sparpagliano ovunque. L’equipaggio ha dichiarato l’emergenza e ha interrotto il decollo immediatamente. Fortunatamente, i 176 passeggeri e i 6 membri dell’equipaggio sono scesi dall’aereo incolumi e sono stati riportati al terminal via autobus. Solo 2 giorni prima, un aereo della United Airlines aveva perso una ruota durante il decollo da Los Angeles, ma è riuscito ad atterrare in sicurezza a Denver senza feriti. United Airlines ha confermato l’incidente e avviato un’indagine sulle cause.

