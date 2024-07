Dispersi nel fiume Brenta, trovato il corpo del 2° ragazzo

MeteoWeb

Ritrovato anche il corpo del 2° giovane disperso nel fiume Brenta, nel Padovano: erano scomparsi ieri in acqua senza più riemergere. Nella serata di ieri i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato uno dei corpi dei 2 giovani dispersi, mentre il 2° è stato ritrovato stamattina.

I giovani sono scomparsi a Campo San Martino, nel Padovano. Secondo una prima ricostruzione, un 23enne cingalese si è tuffato nelle acque del Brenta ma si è trovato in difficoltà per la corrente. Un 30enne romeno di un altro gruppo si sarebbe lanciato in acqua per salvarlo, ma è stato portato via a sua volta dalla corrente ed è scomparso in acqua con lui senza più riemergere.

