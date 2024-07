Dispersi nel lago di Garda, trovati i corpi di madre e figlio

MeteoWeb

Sono stati trovati nel lago a Riva del Garda i corpi di madre e figlio 19enne che risultavano dispersi da ieri da ieri. Dei due non si avevano più notizie da ieri mattina quando erano entrati insieme in acqua. A segnalare la scomparsa ai carabinieri il compagno della donna ieri sera dopo diversi tentativi di contattarli al telefono. E’ stato lo stesso uomo a trovare gli asciugamani e i vestiti di madre e figlio sulla riva. Dalla ricostruzione dei militari, che hanno visionato le telecamere, è emerso che madre e figlio sono entrati in acqua alle 11.17 senza più riemergere.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.