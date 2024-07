Microsoft down, disservizi informatici mondiali in corso: problemi per aerei, media e banche

MeteoWeb

Un problema informatico di portata mondiale sta causando un’interruzione di rete massiva, con disservizi nei settori del trasporto aereo, delle banche e dei media. La BBC riporta che a Londra il problema informatico avrebbe colpito il London Stock Exchange. Lo Stato USA dell’Alaska ha segnalato che i suoi servizi di emergenza sono stati colpiti. L’Australia è particolarmente afflitta: voli bloccati, caos nei supermercati alle casse e difficoltà nelle reti televisive a causa del malfunzionamento di autocue, grafici e computer. L’organo di vigilanza della cybersicurezza australiano ha affermato che non ci sono informazioni che suggeriscano che si tratti di un attacco informatico. Sebbene la causa dell’interruzione non sia chiara, molti sospettano un collegamento con i sistemi operativi per PC Microsoft.

Le principali compagnie aeree statunitensi, tra cui American Airlines, United e Delta, hanno richiesto alla FAA di bloccare a terra tutti i voli, citando problemi di comunicazione.

Ryanair avverte di “possibili interruzioni” mentre si rincorrono le notizie di guasti informatici a livello globale. “Possibili disagi su tutta la rete (venerdì 19 luglio) a causa di un’interruzione globale del sistema di parti terze“, di un “problema informatico di parti terze“, si legge sul sito web della compagnia aerea. “I passeggeri interessati saranno informati” e chi viaggia oggi viene invitato a controllare l’app Ryanair per gli aggiornamenti sul volo.

Problemi anche in Israele. Secondo il Times of Israel, il problema interessa alcuni ospedali e il servizio postale, oltre ad alcuni media. Possibili ritardi all’aeroporto Ben Gurion.

In Nuova Zelanda problemi informatici per diversi sistemi all’aeroporto internazionale di Christchurch. Problemi (ha riferito un portavoce del Parlamento citato dalla BBC) anche per la rete informatica dell’Assemblea.

Da più parti si punta il dito contro il sistema operativo Windows di Microsoft: infatti un post su X del servizio Microsoft 365 spiega che i tecnici della società “stanno indagando su un problema che influisce sulla capacità degli utenti di accedere a varie app e servizi Microsoft 365“.

Ad essere interessato dovrebbe essere un errore di aggiornamento di un software di cybersicurezza Crowdstrike, usato da molte aziende ed amministrazioni, che, per un errore di configurazione, non si sta aggiornando correttamente. Il colosso tecnologico statunitense Microsoft ha affermato di aver adottato “azioni di mitigazione” dopo le interruzioni del servizio.

“Non è un attacco informatico globale, è un problema tecnico”

I disagi e blocchi informatici che si stanno verificando in diversi Paesi del mondo non sono legati a un attacco informatico a livello globale, ma a un problema tecnico: è quanto apprende l’Adnkronos dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) che dalle prime ore di questa mattina sta monitorando attentamente la situazione anche in Italia fornendo supporto a chi ne ha bisogno, essendo coinvolti tra gli altri settori delicati come quello energetico e delle infrastrutture. In ogni caso la situazione in Italia sarebbe diversa da quella che si sta verificando, ad esempio, in America: in Italia non si registrerebbero blocchi negli aeroporti come negli USA.

