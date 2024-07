Dl Agricoltura, Coldiretti: “passo importante, ora andare avanti”

MeteoWeb

Il Dl agricoltura diventato legge rappresenta per Coldiretti “un passo importante per la nostra agricoltura e per il ruolo che dovrà ricoprire in Europa”. All’interno sono contenute molte delle proposte che erano state avanzate dall’organizzazione agricola: dalla moratoria sui debiti delle aziende agricole agli strumenti di contrasto al caporalato e al fotovoltaico selvaggio, passando per il sostegno alle aziende per le misure per il contrasto alla xylella e per quello alle filiere in difficoltà fino ad arrivare agli interventi per il problema del granchio blu e alla diffusione della peste suina dovuta alla proliferazione degli ungulati.

“Tutti interventi, insieme ad altri, che permetteranno di rispondere in modo più adeguato e completo alle necessità del settore agricolo, che si prepara ad affrontare sfide significative come l’aumento dei costi di produzione e delle tariffe energetiche e gli effetti dei cambiamenti climatici“, afferma Coldiretti. “Ora sarà fondamentale non fermarsi e agire dove ancora servono soluzioni come ad esempio sul tema delle assicurazioni dei mezzi agricoli, che permetterebbe di non aggravare i costi delle imprese agricole e di alleggerire gli oneri burocratici”.

