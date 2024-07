Domani saremo lontanissimi dal Sole, la Terra raggiunge l’afelio

MeteoWeb

Domani, 5 luglio 2024, la Terra raggiungerà il punto più distante dal Sole, noto come afelio. Alle 07:06 ora italiana, il nostro pianeta sarà a una distanza di 152.099.968 km dalla nostra stella. Questo evento annuale segna un punto cruciale nell’orbita ellittica della Terra, offrendo un’interessante opportunità per comprendere meglio la dinamica del nostro Sistema Solare.

La Terra in orbita: afelio e perielio

L’orbita della Terra attorno al Sole non è perfettamente circolare, ma ellittica. Ciò significa che ci sono momenti in cui la Terra è più vicina al Sole (perielio) e momenti in cui è più lontana (afelio). Quest’anno, l’afelio avverrà il 5 luglio, mentre il perielio si verificherà il 4 gennaio 2025 alle 14:28 ora italiana, quando la distanza sarà di 147.103.686 km.

La variazione di distanza tra afelio e perielio è significativa: circa 5 milioni di km. Tuttavia, questa differenza non ha un impatto immediato e percepibile sul clima terrestre. Infatti, le stagioni sono determinate principalmente dall’inclinazione dell’asse terrestre e non dalla distanza dal Sole.

L’importanza dell’afelio

Nonostante la maggiore distanza dal Sole, la Terra riceve comunque una quantità considerevole di energia solare durante l’afelio. La variazione dell’intensità solare dovuta alla distanza è compensata dai meccanismi atmosferici e dagli oceani, che regolano efficacemente il clima globale.

È interessante notare che, mentre l’emisfero boreale è in estate durante l’afelio, l’emisfero australe è in inverno. Questo dimostra come le stagioni siano più influenzate dall’inclinazione dell’asse terrestre che dalla distanza dalla nostra stella. L’inclinazione di 23,5 gradi rispetto al piano dell’orbita terrestre causa una distribuzione variabile della luce solare, dando origine alle stagioni.

Le implicazioni

L’afelio offre agli scienziati l’opportunità di studiare l’influenza della variazione di distanza sulla radiazione solare e sulle dinamiche climatiche. Osservazioni dettagliate e misurazioni satellitari durante questo periodo aiutano a migliorare i modelli climatici e a comprendere meglio il bilancio energetico terrestre.

Inoltre, l’afelio è un promemoria della complessità del nostro Sistema Solare e dell’interconnessione tra i vari corpi celesti.

