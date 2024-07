Paura a Grugliasco: Dust Devil semina il caos in piscina, ombrelloni per aria | VIDEO

MeteoWeb

Attimi di paura oggi in una piscina a Grugliasco, nel Torinese. Secondo quanto riporta Torino Cronaca, nel pomeriggio, il vento ha improvvisamente sollevato in aria borse e ombrelloni. Nelle immagini del video in fondo all’articolo condivise dal giornale torinese, si vede un vortice passare rapidamente sull’acqua della piscina, simile ad una tromba d’aria.

Valery Bueno, reporter e autrice del video, ha spiegato: “erano circa le 17. In piscina ci saranno state un centinaio di persone ed era un pomeriggio tranquillissimo, caldo e senza vento. All’improvviso, da un secondo all’altro, si è scatenato quello che potete vedere nel video. Sembrava davvero una piccola tromba d’aria che si è portata via asciugamani, borse, persino gli ombrelloni. Solo i lettini sono stati risparmiati, forse perché pesavano troppo. Abbiamo anche visto il vortice, proprio nel mezzo della piscina”.

Fortunatamente il fenomeno è stato di breve durata e nessuno è rimasto ferito. “Sarà durato un paio di minuti e nessuno si è fatto male. Una volta finito, io ho preferito andare via ma tanti sono tornati a fare il bagno”, ha raccontato ancora Bueno.

Con ogni probabilità, si è trattato di un Dust Devil o Diavolo di Sabbia.

Cos’è un Dust Devil?

I Dust Devil sono tornado relativamente lenti. Solitamente sono piccoli, ma possono raggiungere un’ampiezza di oltre 10 metri e un’altezza di oltre 1km. Sono spesso osservati sui prati polverosi nei mesi estivi e occasionalmente si sviluppano anche sulle cime delle montagne. Si verificano tipicamente durante giornate molto calde, sotto particolari condizioni atmosferiche.

“Anche se un Dust Devil somiglia certamente ad un tornado, si forma in condizioni molto diverse. Un tornado solitamente si forma sotto una tempesta rotante, mentre alte temperature e cieli sereni sono il terreno fertile per i Dust Devil”, spiega Erin Wenckstern, meteorologo di Weather Network. Quando le sacche d’aria calda in superficie salgono rapidamente verso l’aria più fredda, si sviluppa un vortice verticale di aria. “Più forte è il contrasto termico tra suolo e aria, più intenso sarà il Dust Devil. Mentre l’aria entra nella corrente ascensionale dall’area circostante, polvere e persino oggetti possono essere trascinati nel vortice e diventare proiettili”, ha aggiunto. Nella maggior parte dei casi, i Dust Devil sono innocui, ma in rare occasioni possono diventare intensi e provocare feriti o danni. Quindi è meglio prestare attenzione, in quanto i loro movimenti e la loro intensità possono cambiare rapidamente. I Dust Devil possono raggiungere una durata di 3-4 minuti.

