Energia, Pichetto: “congratulazioni al nuovo Cda del GSE, scelta di continuità per affrontare grandi sfide”

“Faccio le mie congratulazioni al nuovo Consiglio di amministrazione del GSE”. Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, commentando l’esito del Consiglio di amministrazione del Gestore dei Servizi Energetici. “Si è scelta una strada di sostanziale continuità, che premia l’ottimo lavoro svolto nella gestione di tutti gli strumenti funzionali alla transizione energetica e, in particolare, alla crescita delle rinnovabili. Il Gestore dei Servizi Energetici è un braccio operativo fondamentale per il Ministero, per i dossier che segue e per la spinta innovativa che esprime. Lo sarà ancor di più nelle grandi sfide da affrontare, verso gli obiettivi climatici al 2030 e 2050. Buon lavoro, dunque, al Presidente Paolo Arrigoni, all’Amministratore delegato Vinicio Mosè Vigilante e a tutto il CdA”, conclude Pichetto.

