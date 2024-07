L’equipaggio della storica missione Polaris Dawn sfoggia le nuove tute spaziali SpaceX | FOTO

MeteoWeb

La missione Polaris Dawn di SpaceX si avvicina al lancio, previsto per l’estate, e con essa arriva una novità che segnerà la storia delle passeggiate spaziali private: l’equipaggio indosserà le nuovissime tute spaziali EVA progettate da SpaceX. Il finanziatore della missione, il miliardario Jared Isaacman, e il suo equipaggio hanno recentemente completato i test delle tute EVA, progettate per operazioni extraveicolari in orbita. L’equipaggio, composto da Isaacman stesso, Sarah Gillis, Anna Menon e Scott “Kidd” Poteet, ha avuto l’opportunità di testare queste tute in condizioni di vuoto per la prima volta.

Durante i test, effettuati in un ambiente simulato di vuoto, SpaceX ha raccolto dati preziosi per valutare la prestazione delle tute in condizioni simili a quelle dello Spazio. Le misurazioni hanno riguardato il comportamento delle tute sotto pressione, la regolazione termica e le risposte metaboliche degli astronauti durante le passeggiate spaziali.

Le nuove tute EVA presentano miglioramenti significativi rispetto ai modelli precedenti, con un casco dotato di display per monitorare dati cruciali come la pressione interna, la temperatura e l’umidità. Inoltre, i materiali isolanti e le articolazioni migliorate promettono una maggiore mobilità e controllo della temperatura durante le passeggiate spaziali.

La missione Polaris Dawn

Polaris Dawn, che durerà 5 giorni, non solo segnerà il debutto delle tute EVA di SpaceX, ma includerà anche quasi 40 esperimenti scientifici. La missione è un seguito di Inspiration4 e il primo di 3 voli previsti per il Programma Polaris, che include, tra gli obiettivi, anche la raccolta di fondi per la ricerca sul cancro pediatrico presso il St. Jude Children’s Research Hospital.

Tuttavia, il lancio potrebbe subire ritardi a causa di una recente anomalia di un razzo Falcon 9, che ha causato una sospensione temporanea dei voli. Gli sviluppi futuri dipenderanno dai risultati delle indagini in corso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.