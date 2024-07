Eruzione Stromboli, la situazione degenera: verso l’evacuazione, immagini impressionanti

MeteoWeb

L’eruzione in corso sullo Stromboli, alle isole Eolie, è davvero violentissima. Nel tardo pomeriggio la situazione è degenerata, tanto che la protezione civile ha lanciato l’allarme rosso mettendo in meccanismo tutto il sistema che nelle prossime ore potrebbe portare alle prime evacuazioni. Il passaggio al massimo allarme di rischio significa innanzitutto il potenziamento del sistema di monitoraggio del vulcano e del raccordo informativo tra la comunità scientifica e le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

Il Dipartimento della Protezione Civile condivide tali informazioni con la struttura di protezione civile della regione Siciliana che, soprattutto in relazione a scenari di impatto locale, allerta le strutture territoriali di protezione civile e adotta eventuali misure in risposta alle situazioni emergenziali. Intanto le immagini che arrivano in diretta dall’isola e dalle acque circostanti sono davvero impressionanti e testimoniano la gravità della situazione:

Stromboli, le spettacolari immagini dell'eruzione di oggi

Stromboli, l'eruzione vista dal mare affascina i turisti

Con il passaggio alla fase operativa di Preallarme si attiva il livello locale di protezione civile presso il Centro Operativo Avanzato – COA, che sarà supportato da esperti del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, garantendo il raccordo con le strutture operative impegnate.

Il Sindaco del Comune di Lipari, che ha preso parte alla riunione, ha già disposto prime misure precauzionali volte alla tutela delle persone presenti sull’isola. Il primo cittadino sarà costantemente informato sull’evoluzione della situazione in modo da poter garantire una costante e corretta informazione alla popolazione.

Indipendentemente dalle fenomenologie vulcaniche di livello locale, che possono avere frequenti variazioni, persiste una situazione di potenziate disequilibrio del vulcano. Si invita pertanto la popolazione presente sull’isola a tenersi informata e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dalle autorità locali di protezione civile.

Imbarcazioni già allontanate dalla linea di costa

Le imbarcazioni sono state allontanate dalla linea di costa e le escursioni al vulcano al momento sono sospese. A Stromboli in queste ore è massima l’allerta dopo il nuovo consistente trabocco lavico, accompagnato da rotolamento di materiale incandescente e frane, visibili dal paese per tutto il pomeriggio. “Sull’isola – spiega il sindaco Riccardo Gullo – è giunta una squadra di Vigili del Fuoco per monitorare l’incendio che era divampato a Forgia Vecchia e che, fortunatamente, risulta adesso spento“. Il Comune ha attivato il Centro operativo comunale, mentre una delegazione della Protezione Civile regionale è già arrivata a Stromboli.

“La popolazione sarà tenuta costantemente aggiornata, sia rispetto all’evoluzione dei fenomeni in corso, sia relativamente alle precauzioni che verranno adottate per ridurre al minimo tutti i rischi possibili e proseguire le nostre normali attività“, spiegano dall’Amministrazione comunale.

Contemporaneamente sta eruttando anche l’Etna.

