Eruzione Stromboli, pomeriggio di paura sull’isola: barche in fuga per la furia del vulcano | FOTO e VIDEO

La nuova eruzione di Stromboli ha creato tanta paura per la sua intensità oggi, facendo temere anche il rischio di uno tsunami. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha reso noto che alle ore 14:07 si è verificato “un evento parossistico ai crateri sommitali. Tale attività ha prodotto una colonna eruttiva ed un flusso piroclastico lungo la Sciara del Fuoco. Il flusso si è propagato a mare per decine di metri dalla linea di costa. Il fenomeno lungo la Sciara si è esaurito intorno alle 14.10”.

Spettacolari le immagini a corredo dell’articolo, riprese da una delle tante imbarcazioni che sono state costrette ad allontanarsi quando il materiale vulcanico si è riversato in mare. Nelle immagini in alto, si vede l’enorme nube eruttiva e l’effetto del flusso piroclastico sulle pendici del vulcano, fino in mare.

Dal punto di vista sismico, dalle ore 14:07, “tutte le stazioni di Stromboli hanno registrato un transiente sismico associato ad una sequenza di eventi esplosivi per la durata complessiva di circa 8 minuti, il più energetico dei quali (ore 14:08:50) è associabile all’evento parossistico ai crateri sommitali”, ha reso noto ancora l’INGV.

L’intensità dell’eruzione è stata tale da far scattare la paura che potesse verificarsi uno tsunami. Infatti, il Comune di Oliveri aveva fornito indicazioni in tal senso alla popolazione, ma poi fortunatamente la situazione è rientrata. Dalle verifiche effettuate dalla Protezione Civile, “non risultano persone coinvolte” nell’attività del vulcano. Insomma, un pomeriggio molto movimentato sull’isola di Stromboli a causa dell’attività del vulcano in fermento da giorni.

