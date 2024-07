Escursionisti si infortunano nello stesso momento sul Gran Sasso: due interventi distinti per l’elisoccorso

MeteoWeb

Nel pomeriggio di oggi, l’elisoccorso del 118 è stato impegnato in due distinti interventi di recupero sul Gran Sasso: protagonisti una donna di 50 anni e un ragazzo di 20 anni. La 50enne era impegnata nella salita sulla ferrata Danesi, quando si è fatta male ad un polpaccio. Il ragazzo si è infortunato al ginocchio mentre si trovava sul Corno Grande. Le loro chiamate di soccorso sono arrivate quasi contemporaneamente, ma i due si trovavano in gruppi diversi. In loro aiuto, sono intervenuti i tecnici dell’elisoccorso del 118.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.