Esplosione e incendio in fabbrica nel Ferrarese: 2 feriti gravi, “chiudete le finestre”

MeteoWeb

Incendio ed esplosione questa mattina una fabbrica di lavorazione di materiale plastico a Fiscaglia, nel Ferrarese: secondo le prime informazioni vi sarebbero 5 feriti, di cui 3 non gravi, mentre 2 sarebbero stati trasportati in elicottero in ospedale. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118 . “Sentito il comando provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara, si consiglia alla popolazione di Ostellato di restare all’interno delle proprie abitazioni con i vetri e le tapparelle chiuse fino allo spegnimento totale dell’incendio,” ha avvertito Elena Rossi, sindaco di Ostellato, confinante con Fiscaglia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.