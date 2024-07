Estate di fuoco, incendi record in Russia e Nord America

MeteoWeb

L’estate boreale del 2024 ha registrato un numero significativo di incendi intensi in Russia orientale, Canada e Alaska, con enormi quantità di fumo trasportate attraverso parti dell’Eurasia e del Nord America. Il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) continua a monitorare da vicino le emissioni degli incendi, il trasporto del fumo e i potenziali impatti sulla qualità dell’aria.

Gli incendi su larga scala e di grande intensità hanno interessato l’emisfero settentrionale durante la tarda primavera e l’estate del 2024, in particolare in Nord America boreale e Eurasia, incluso il Circolo Polare Artico. Il numero di incendi è aumentato costantemente nella prima metà dell’estate, con numerosi roghi attualmente attivi in Canada, Alaska e Russia orientale.

Negli ultimi mesi, la Russia orientale ha registrato diversi grandi incendi, che hanno causato un aumento delle emissioni di carbonio e fumo. Al 15 luglio, le emissioni di carbonio stimate dagli incendi in Russia hanno già superato il totale delle emissioni di giugno-luglio degli ultimi due anni. Il CAMS ha recentemente riportato che nella seconda metà di giugno, diversi incendi hanno colpito il Circolo Polare Artico nel nord della Repubblica di Sakha e, tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, i maggiori incendi attivi sono stati registrati più a sud, nella Repubblica di Sakha e nelle province confinanti di Amur Oblast e Zabaykalsky Krai. Le emissioni totali stimate per Amur Oblast per il periodo giugno-luglio ammontano a 17,2 megatonnellate di carbonio, più del doppio del precedente massimo per lo stesso periodo registrato nel 2015.

Le previsioni e le analisi di CAMS sull’Optical Depth degli Aerosol (AOD, che misura la riduzione della radiazione solare che raggiunge il suolo a causa delle particelle nell’atmosfera) hanno mostrato valori molto alti, indicando un fumo molto denso. Le previsioni di CAMS hanno anche rilevato alte concentrazioni di particolato a livello del suolo, segnalando un deterioramento della qualità dell’aria in tutta la regione. Durante questo periodo, il sistema di allerta sugli aerosol di CAMS ha evidenziato valori anomali di AOD e concentrazioni di PM2.5 al suolo, più volte superiori alla soglia di esposizione media di 24 ore raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità di 15 μg/m3, rispetto ai valori tipici per la regione, su una vasta area che include Mongolia orientale, Cina nordorientale e Giappone settentrionale. Ulteriori trasporti a lungo raggio del fumo da questi incendi hanno raggiunto il Mar Glaciale Artico.

In Canada, gli incendi sono attivi da diverse settimane nelle province occidentali, principalmente in Columbia Britannica e Alberta, con incendi più recenti nelle regioni vicine, inclusi Alaska, Yukon e Territori del Nord-Ovest, e Saskatchewan. Inoltre, grandi incendi si sono verificati nel Canada orientale all’inizio di luglio. Le emissioni totali di carbonio per il periodo giugno-luglio (fino al 15 luglio 2024) dagli incendi in Columbia Britannica ammontano a 11,1 megatonnellate di carbonio e 13,2 megatonnellate per l’Alberta, con le emissioni del 2024 già tra i massimi storici per il periodo giugno-luglio nel dataset CAMS GFAS, sebbene ben al di sotto delle emissioni record del 2023. Le previsioni e le analisi di CAMS hanno mostrato pennacchi di fumo attraversare il Nord America e l’Atlantico settentrionale.

Mark Parrington, Senior Scientist presso il Copernicus Atmosphere Monitoring Service, ha dichiarato: “Gli incendi sono un fenomeno comune nelle foreste boreali durante i mesi estivi. Abbiamo monitorato da vicino gli incendi boreali in CAMS per diversi anni, notando alcune emissioni di incendi particolarmente estreme e impatti atmosferici durante questo periodo, in particolare in Canada, Russia orientale e Artico. Gli incendi attuali sono già a livelli record in alcune regioni e con la seconda metà dell’estate ancora davanti a noi, ci aspettiamo ulteriori emissioni estreme di incendi e continueremo a monitorare attentamente come si svilupperanno e come impatteranno sulla qualità dell’aria“.

