Estinta la prima specie a causa dell’innalzamento del livello del mare

MeteoWeb

Negli Stati Uniti, per la prima volta, una specie è stata dichiarata estinta a causa dell’innalzamento del livello del mare. Si tratta del cactus arboreo di Key Largo, noto scientificamente come Pilosocereus millspaughii. Scoperto per la prima volta nel 1992, il cactus era originario di un unico sito nelle Florida Keys. Nel 2021, la popolazione di circa 150 piante era stata ridotta a soli sei frammenti malati, successivamente recuperati per garantire la conservazione della specie in ambienti controllati.

Le cause dell’estinzione

Diversi fattori hanno contribuito all’estinzione del cactus di Key Largo negli Stati Uniti:

Intrusione di acqua salata : L’innalzamento del livello del mare ha portato a un aumento della salinità del suolo, un ambiente non adatto alla sopravvivenza del cactus.

: L’innalzamento del livello del mare ha portato a un aumento della salinità del suolo, un ambiente non adatto alla sopravvivenza del cactus. Erosione del suolo : Uragani e alte maree hanno eroso il terreno, impoverendo ulteriormente l’habitat naturale della pianta.

: Uragani e alte maree hanno eroso il terreno, impoverendo ulteriormente l’habitat naturale della pianta. Erbivori: Mammiferi erbivori hanno esercitato una pressione significativa, danneggiando ulteriormente le poche piante rimaste.

Gli sforzi di conservazione

Jennifer Possley, direttrice della conservazione regionale del Fairchild Tropical Botanic Garden, ha dichiarato che il cactus arboreo di Key Largo potrebbe essere un indicatore di come altre piante costiere risponderanno ai cambiamenti climatici. Nonostante gli sforzi per monitorare e proteggere la popolazione, nel 2021 il cactus era ridotto a pochi frammenti malati. I ricercatori hanno prelevato le talee residue per coltivarle in serre, sperando di salvare la specie.

Inizialmente, il cactus di Key Largo era stato confuso con Pilosocereus robinii, una specie a rischio presente nelle Florida Keys. Tuttavia, Alan Franck del Museo di Storia Naturale della Florida ha scoperto che si trattava di una specie unica grazie a caratteristiche distintive come i lunghi peli lanosi alla base dei fiori e frutti e le spine più lunghe.

Impatto degli uragani e delle mareggiate

Gli uragani, come Irma nel 2017, hanno avuto un impatto devastante sulla popolazione. Le mareggiate hanno inondato l’habitat naturale del cactus, aumentando la salinità del suolo e riducendo le riserve di acqua dolce. Questi eventi hanno accelerato il declino della specie, costringendo i ricercatori a trasferire i frammenti residui in ambienti protetti.

Attualmente, non esistono cactus di Key Largo che crescono naturalmente negli Stati Uniti. Possley ha annunciato progetti per reintrodurre la specie in natura, ma ha anche sottolineato che gli ambienti adatti stanno scomparendo rapidamente. La perdita del cactus arboreo di Key Largo fornisce un’anticipazione di come le specie dovranno confrontarsi con le conseguenze del cambiamento climatico.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.