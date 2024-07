Etna, attività sempre più spettacolare | FOTO

MeteoWeb

L’attività effusiva dell’Etna diventa sempre più spettacolare, come testimonia la foto realizzata da Gianni Tumino. Il cratere Voragine, noto anche come “Centrale”, mostra un’escalation di fenomeni. Da giorni una colata di lava dal nuovo cono cresciuto nel cratere fluisce in suggestive “cascate” verso il pozzo orientale del cratere Bocca Nuova, riporta il vulcanologo INGV Boris Behncke. Contemporaneamente, l’attività stromboliana da 2 bocche sul cono si intensifica, accelerando la sua crescita. Questi sviluppi confermano il fascino irresistibile e la dinamicità del vulcano siciliano, sempre capace di sorprendere.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.