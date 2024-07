Etna, dalle 18 graduale riapertura dell’aeroporto di Catania

MeteoWeb

A Catania, all’aeroporto di Fontanarossa, le operazioni di volo, sospese per l’emergenza nube vulcanica dell’Etna, sono riprese alle 18, ma gradualmente per continuare l’attività di bonifica necessaria per l’agibilità delle infrastrutture. Lo rende noto la Sac, società che gestisce lo scalo. Le operazioni di volo riprenderanno secondo il seguente schema: dalle 18 ripristinate le sole partenze; dalle 20 saranno consentiti anche gli arrivi, ma con una restrizione di quattro movimenti ogni ora; dalle 22 saranno ripristinate tutte le operazioni.

