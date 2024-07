L’Europa sulla Luna: l’ESA punta al 2031 per la prima missione “Argonaut”

MeteoWeb

L’Europa si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia dell’esplorazione spaziale con la missione “Argonaut“, un lander lunare robotico sviluppato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) che punta al lancio nel 2031. Questo ambizioso progetto mira a garantire al continente europeo un accesso autonomo alla Luna, segnando un passo significativo verso la presenza sostenibile dell’uomo nello Spazio.

Il lander Argonaut, che sarà lanciato a bordo di un razzo Ariane 6, è progettato per effettuare consegne multiple di cargo e strumenti scientifici sulla superficie lunare. Dopo una serie di ritardi, il razzo Ariane 6 ha finalmente effettuato il suo volo inaugurale il 9 luglio, ponendo le basi per le future missioni.

Il lander Argonaut

Argonaut sarà in grado di trasportare fino a 2.100 kg di carico, compresi cibo e acqua per futuri astronauti, in qualsiasi regione della Luna con una precisione inferiore ai 100 metri. Questo livello di precisione e capacità è cruciale per il supporto logistico delle missioni lunari, consentendo la consegna di risorse essenziali e strumenti scientifici in punti strategici.

Secondo la descrizione della missione, “nessuna area è off-limits per Argonaut; il veicolo spaziale sarà in grado di atterrare in qualsiasi regione della Luna“. Questo rende Argonaut uno strumento versatile per l’esplorazione e l’utilizzo delle risorse lunari.

Struttura e componenti di Argonaut

Il lander ha 3 componenti principali: un elemento di discesa lunare, responsabile del volo e dell’atterraggio sulla Luna; il carico utile, che potrebbe includere rover, strumenti scientifici o altri equipaggiamenti; una piattaforma di carico, che funge da interfaccia tra gli altri due elementi. Questa configurazione modulare permette una grande flessibilità nelle missioni e negli utilizzi del lander.

Collaborazioni e sviluppi futuri

Nel maggio scorso, l’ESA ha assegnato un contratto alla Redwire Corporation, con sede in Florida, per lo sviluppo di un prototipo di braccio robotico per Argonaut. Questo braccio robotico supporterà le operazioni logistiche, tra cui lo scarico, il recupero e il posizionamento degli oggetti, migliorando ulteriormente l’efficienza della missione.

Il sito European Spaceflight ha riportato per primo la data di lancio del 2031 il 17 luglio, sottolineando che l’ESA ha già completato gli studi per la cosiddetta “Stazione di Ricarica Europea per la Luna“. Questo sistema, che sarà lanciato a bordo di Argonaut, fungerà da stazione di servizio sulla Luna, facilitando le operazioni future.

Il Futuro delle missioni lunari europee

L’ESA prevede di condurre 5 missioni Argonaut negli anni ’30, ognuna delle quali durerà da una settimana a un mese, dal lancio all’atterraggio. Queste missioni rappresentano un passo fondamentale nella strategia europea per l’esplorazione lunare e il supporto alla presenza umana sulla Luna.

Parallelamente, l’ESA sta lavorando su “Moonlight“, una capacità di navigazione e comunicazione che permetterà connessioni ad alta velocità con la stazione spaziale Gateway intorno alla Luna, la cui realizzazione è guidata dalla NASA nell’ambito del programma Artemis.

Con la missione Argonaut, l’Europa si prepara a diventare un attore chiave nell’esplorazione lunare, contribuendo significativamente agli sforzi globali per stabilire una presenza umana sostenibile sulla Luna.

