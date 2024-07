L’Europa pronta per il primo lancio cruciale di Ariane 6: oggi il liftoff

MeteoWeb

L’Europa sta per vivere un momento cruciale mentre il lanciatore Ariane 6 si prepara per il suo volo inaugurale, previsto oggi. Il lancio avverrà dal sito di lancio di Kourou in Guyana francese tra le 14 e le 18 ora locale (18-22 UTC). Il primo volo di Ariane 6 vedrà protagonista la variante “62”, lunga 56 metri, equipaggiata con 2 booster a propellente solido. Lo stadio principale è alimentato dal motore Vulcain 2.1, che utilizza idrogeno e ossigeno liquidi, un aggiornamento rispetto al motore Vulcain dell’Ariane 5.

La variante 62 è in grado di trasportare fino a 10,3 tonnellate in orbita bassa terrestre, mentre la variante più grande “64”, con quattro booster a propellente solido, può sollevare fino a 21,6 tonnellate. Tuttavia, il primo volo trasporterà solo un numero di piccoli satelliti ed esperimenti provenienti da agenzie spaziali, aziende, istituti di ricerca, università e giovani professionisti.

L’atteso lancio di Ariane 6

Questo primo lancio segue anni di ritardi. Il lanciatore è progettato per succedere al venerabile e ormai in pensione Ariane 5, riducendo i costi. Inizialmente, il lancio era previsto per il 2020. Il primo volo di Ariane 6, data la lunga lista di ordini arretrati (ben 30), e la crisi europea di accesso allo Spazio, sarà un test cruciale per il prime contractor ArianeGroup, il fornitore di servizi di lancio Arianespace, l’ESA e altri stakeholder.

Per l’Europa è fondamentale avere di nuovo un accesso autonomo allo Spazio, per garantire il lancio delle proprie missioni istituzionali, inclusi il Programma Spaziale dell’UE, i satelliti meteorologici EUMETSAT, le missioni ESA, le missioni legate alla sicurezza e alla difesa, e le missioni commerciali degli operatori. Ariane 6 ha già 30 lanci prenotati, 18 dei quali per la costellazione Kuiper di Amazon.

I lanci di prova, tuttavia, hanno un alto tasso di fallimento. “Statisticamente, c’è una probabilità del 47% che il primo volo possa non riuscire o non avvenire esattamente come previsto,” ha affermato Josef Aschbacher, direttore generale dell’ESA a maggio.

Cosa accadrà oggi

Ariane 6 dispiegherà 9 Cubesat in orbita terrestre bassa (LEO), se tutto andrà secondo i piani. Il razzo trasporterà anche una serie di esperimenti non orbitali, tra cui due capsule di rientro che saranno sottoposte a un “test del fuoco” mentre rientrano sul nostro pianeta attraverso la sua densa atmosfera.

Anche lo stadio superiore del razzo tornerà sulla Terra, ma non sopravviverà al viaggio, bruciando in atmosfera.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.