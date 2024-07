Evento delle Stelle Cadenti all’Osservatorio Luciano Zannoni

MeteoWeb

L’Osservatorio Luciano Zannoni, situato nel parco scientifico di Monte Viseggi, gestito dall’Associazione Astrofili Spezzini, è pronto ad accogliere il pubblico per un evento imperdibile: l’osservazione delle stelle cadenti. Nei giorni 9, 10 e 11 agosto, il rinnovato parco di quattromila metri quadri, con una vista panoramica a 360 gradi sul golfo, le Alpi Apuane e la Val di Vara, sarà il punto di incontro ideale per ammirare lo spettacolo naturale delle Perseidi.

Un Luogo Unico per Ammirare le Perseidi in Provincia

Monte Viseggi offre un ambiente con bassissimo inquinamento luminoso, rendendolo il luogo perfetto per osservare il cielo notturno. L’osservatorio, unico aperto al pubblico in tutta la provincia, è il punto più vicino alla città che garantisce queste condizioni ottimali, permettendo una visione chiara e mozzafiato dello sciame meteorico delle Perseidi, uno degli eventi astronomici più attesi dell’anno.

Un Viaggio tra le Stelle con gli Astrofili

Durante le serate, gli appassionati di astronomia e i visitatori saranno guidati dagli esperti astrofili dell’osservatorio in un viaggio tra le costellazioni e gli oggetti celesti. Sarà un’opportunità unica per imparare di più sull’universo, osservare stelle, pianeti e altri fenomeni celesti attraverso i telescopi messi a disposizione, e fare domande agli esperti.

Prenotazione Obbligatoria

Per garantire un’esperienza di alta qualità e rispettare le misure di sicurezza, i posti sono limitati. È necessario prenotarsi in anticipo tramite il link fornito in calce, poiché le prenotazioni stanno già procedendo velocemente. Non perdete questa occasione di vivere una notte sotto le stelle in un contesto unico e affascinante.

Street Food e Birrificio del Golfo

Ad arricchire le serate, ci sarà la possibilità di cenare con delizioso street food e gustare birre artigianali del Birrificio del Golfo. Un’opportunità perfetta per trascorrere una serata all’insegna del gusto e dell’osservazione astronomica.

Link per Prenotazioni

Per prenotare il vostro posto all’evento, visitate il seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/934238330997?aff=oddtdtcreator

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.