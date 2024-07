Ferrero potenzia la sua presenza in Cina: strategie e innovazioni per il futuro

MeteoWeb

L’industria dei dolciumi confezionati in Cina sta vivendo un periodo di grande espansione, e le aziende globali stanno cercando di approfittare delle opportunità offerte da questo fiorente mercato. Tra questi protagonisti spicca il colosso italiano Ferrero, che sta investendo notevolmente per rafforzare la sua posizione nella seconda economia mondiale.

L’espansione di Ferrero

Ferrero, conosciuta per i suoi prelibati prodotti come la Nutella, non è nuova al mercato cinese. Da oltre 30 anni, l’azienda ha saputo combinare la tradizione italiana con una strategia di localizzazione che le ha permesso di ottenere una solida base di clienti. Ora, l’azienda ha annunciato che aumenterà ulteriormente i suoi investimenti in Cina per sviluppare i modelli di consumo e esplorare nuovi canali di vendita.

Zhang Suyi, direttore generale di Ferrero Cina, ha dichiarato che l’azienda intende non solo ampliare la propria offerta di prodotti innovativi, ma anche applicare le esperienze maturate sul mercato cinese a livello globale. “Il mercato cinese è sempre stato una delle priorità fondamentali dell’azienda,” ha spiegato Zhang. Questa attenzione si è tradotta, nel 2015, in uno degli investimenti più significativi del gruppo, con la costruzione di uno stabilimento di produzione a Hangzhou, costato oltre 2 miliardi di yuan (più di 275 milioni di dollari).

Oggi, i dati dimostrano che i prodotti realizzati presso l’impianto di Hangzhou sono esportati in oltre 20 mercati internazionali, tra cui Australia, Messico e Sud-est asiatico, con un volume di esportazioni che rappresenta oltre il 30% della produzione totale dello stabilimento.

Lo stabilimento di Hangzhou avrà un ruolo cruciale anche nello sviluppo di nuove innovazioni. Ferrero ha lanciato un progetto per raccogliere suggerimenti dai propri dipendenti, che finora ha ricevuto quasi 2.000 idee. Queste proposte saranno fondamentali per rispondere alle tre principali esigenze dei clienti: utilizzo personale, regali e condivisione.

Le novità sui prodotti

Per l’uso personale, Ferrero si focalizzerà su prodotti che riducono l’apporto di zuccheri, offrendo confezioni individuali e etichettature dettagliate per aiutare i consumatori a gestire l’apporto calorico. Per quanto riguarda i regali e la condivisione, l’azienda introdurrà servizi di personalizzazione e prodotti su misura.

Inoltre, Ferrero intende diversificare i suoi canali di vendita, esplorando nuove modalità di distribuzione oltre all’e-commerce e ai punti vendita tradizionali. Un esempio di questa strategia è la possibile collaborazione con catene di caffetterie per includere i suoi prodotti nelle offerte del tè pomeridiano.

“Queste pratiche possono costituire un valido riferimento per lo sviluppo del business di Ferrero in altri Paesi e regioni,” ha concluso Zhang, sottolineando la maturità e l’avanzamento del mercato cinese, che rappresentano un’opportunità unica per l’espansione globale dell’azienda.

