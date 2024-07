Forte terremoto nei Campi Flegrei, paura a Napoli e Pozzuoli | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Paura questa mattina da Pozzuoli a Napoli. L’INGV riporta un terremoto magnitudo Md 3.6 avvenuto nei Campi Flegrei alle 08:08:37 una profondità di 2 km. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione comunale di Pozzuoli “che a partire dalle ore 08:08, ora locale, è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei con magnitudo massima preliminare Md = 3.6 ±0.3,” viene spiegato in una nota.

Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione di Napoli, Pozzuoli, Quarto, Salerno, Marano di Napoli, Teano e Avellino (dati servizio INGV “Hai Sentito il terremoto”). Dal centro a Fuorigrotta, il sisma è stato distintamente avvertito in diversi quartieri del capoluogo partenopeo, specie ai piani più alti.

“Dalle ore 08:08, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, con l’evento maggiore registrato di magnitudo 3.6,” conferma in una nota il Dipartimento della Protezione Civile. In seguito all’evento “la Sala Situazione Italia si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento NON sono stati segnalati danni“.

