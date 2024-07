Francia, vasto incendio nella cattedrale di Rouen: guglia in fiamme | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un incendio sta divampando in una guglia della cattedrale di Rouen in Normandia, nel Nord della Francia: una lunga colonna di fumo è ben visibile da km di distanza. Al momento non sono note le cause del rogo, ancora in corso. Il sindaco della città, Nicolas Mayer-Rossignol, ha scritto su X che “tutte le risorse pubbliche sono mobilitate” e che “al momento sono sconosciute” le cause dell’incendio “in corso nella guglia della cattedrale di Rouen“.

Al momento dello scoppio dell’incendio erano in corso lavori di ristrutturazione sulla guglia della cattedrale, riporta Bfmtv. La cattedrale è stata evacuata per motivi di sicurezza e sul luogo sono presenti servizi di emergenza.

Incendio nella cattedrale di Rouen: guglia in fiamme

