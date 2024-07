A Fressnapf il 100% di Arcaplanet, nasce il colosso di pet care retail in Europa

MeteoWeb

Fressnapf Group ha acquisito il 100% del Gruppo Arcaplanet dai fondi Cinven. Contemporaneamente Cinven completerà un investimento strategico in Fressnapf, uno dei più grandi gruppi di pet care retail in Europa, acquisendo una quota di minoranza nel gruppo fondato e presieduto da Torsten Toeller, attivo in 14 Paesi europei con sede centrale in Germania.

La storia di Arcaplanet inizia con l’apertura del primo negozio nel 2002. L’azienda è diventata uno dei principali distributori retail di prodotti per pet care in Italia e in Europa per fatturato. Nel marzo 2022, l’acquisizione da parte di Cinven (azionista di maggioranza) e di Fressnapf dà inizio al nuovo corso dell’azienda che, sotto la leadership di Nicolò Galante ha portato ad una vera e propria trasformazione omnicanale del gruppo.

In poco più di due anni, sono stati raggiunti obiettivi di crescita ambiziosi, tra i quali: crescita del network di pet store da circa 390 a circa 560; crescita del numero di dipendenti da circa 2.000 a circa 3.000; crescita del numero di clienti membri del programma Arcacard da 1,4 milioni ad oltre 2,4 milioni; una nuova piattaforma e-commerce e una nuova app che insieme contribuiscono a circa il 10% del fatturato del gruppo, vantando margini di profitto ineguagliati in Europa.

Maxim Crewe, Partner e Head dei team Consumer e Financial Services di Cinven e Matteo Corà Partner e Head di Cinven in Italia, hanno commentato: “la fusione di Arcaplanet e MaxiZoo Italia, voluta da Cinven, ha creato una grande storia di successo italiana. Siamo molto orgogliosi degli obiettivi raggiunti da Arcaplanet in così poco tempo“.

“Negli ultimi due anni e mezzo, Arcaplanet si è affermata come uno dei leader nel sud-Europa nel settore del pet care retail omnicanale“, ha osservato Torsten Toeller, Presidente e Fondatore di Fressnapf, aggiungendo: “il nostro investimento di maggioranza in Arcaplanet sottolinea ulteriormente la nostra volontà di operare nel mercato italiano e il nostro obiettivo di assicurare un’offerta di prodotti e servizi di qualità per tutti i pet lovers e i loro pets“.

“Sono convinto che, con il supporto del gruppo Fressnapf, avremo ancora più opportunità di proseguire il nostro percorso di successo – ha commentato Nicolò Galante, Amministratore Delegato di Arcaplanet -. Sono entusiasta del fatto che Cinven rimanga come azionista del nuovo gruppo data l’esperienza molto positiva degli ultimi anni e il grande valore strategico che ha portato per Arcaplanet”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.