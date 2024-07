G7, al via Ministeriale Commercio in Calabria: verrà presentato il progetto del Ponte sullo Stretto

MeteoWeb

Il rafforzamento del sistema commerciale multilaterale tramite la riforma dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), la parità di condizioni sui mercati globali, la sostenibilità ambientale nel commercio, e la resilienza e sicurezza economica sono i temi centrali della riunione dei Ministri del Commercio del G7. La riunione è presieduta dal vicepremier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, che per oggi e domani trasformerà la Calabria nella capitale mondiale del commercio. L’evento, ospitato a Villa San Giovanni e Reggio Calabria, vedrà la partecipazione anche dei ministri di Paesi partner come Brasile, Corea del Sud, India, Nuova Zelanda, Turchia e Vietnam.

“Porteremo a Villa San Giovanni e Reggio Calabria i ministri del G7 e dei Paesi ospiti, che insieme rappresentano il 54% del PIL mondiale: la Calabria e il Sud Italia saranno per due giorni la capitale economica mondiale,” ha dichiarato Antonio Tajani.

Dopo la cerimonia di benvenuto e la foto di gruppo all’Altafiumara Resort Spa, le delegazioni si trasferiranno al porto di Gioia Tauro, il primo in Italia per traffico merci e l’ottavo in Europa. Qui verrà presentata l’iniziativa umanitaria “Food for Gaza”, con particolare attenzione a uno scanner simile a quello recentemente inviato a Cipro per accelerare e potenziare i controlli di sicurezza dei container con aiuti umanitari destinati a Gaza.

I lavori continueranno con un incontro tra i ministri del Commercio del G7 e i rappresentanti dell’Industria del G7 (B7). Durante questo vertice, gli imprenditori presenteranno ai rappresentanti dei governi la loro visione e le priorità riguardanti la promozione della competitività, il commercio equo e basato sulle regole, il rafforzamento delle economie e delle catene globali di fornitura in risposta alla crescente instabilità geopolitica, e la massimizzazione dei benefici dell’Intelligenza Artificiale. La prima giornata di lavori si concluderà con una visita al Museo Archeologico di Reggio Calabria.

Ponte sullo Stretto, Tajani: “presenteremo il progetto al G7”

“Al G7 Commercio presenteremo il progetto del Ponte. Incrementare il commercio è nel nostro interesse“: è quanto ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al B7, incontro a margine del G7 in programma oggi e domani in Calabria. Per il vicepremier il commercio “può diventare uno strumento di dialogo globale“.

