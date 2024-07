Gazprom: aumento del 26% delle esportazioni verso l’Europa nel 2024, stallo delle vendite in Cina

MeteoWeb

L’Europa continua a competere con la Cina per il titolo di principale acquirente del gas via gasdotto di Gazprom PJSC, più di due anni dopo che l’invasione russa dell’Ucraina ha pesantemente influenzato le sue vendite di energia verso l’Occidente. Questo scenario riflette una combinazione di successi e difficoltà per il Cremlino.

La crescita imponente di Gazprom

Nonostante una serie di sanzioni internazionali imposte alla Russia, il paese riesce ancora a fornire significative quantità di gas a selezionati clienti europei, con le forniture effettivamente aumentate finora quest’anno. Tuttavia, Mosca non ha concluso nuovi accordi per incrementare le vendite verso la Cina, mantenendo i volumi ai livelli già programmati prima della crisi con l’Ucraina, che ha visto ridursi drasticamente il suo più grande mercato di esportazione.

Nel primo semestre del 2024, le forniture di gas via gasdotto di Gazprom ai suoi clienti rimasti in Europa hanno raggiunto i 14,6 miliardi di metri cubi, secondo i dati di Bloomberg basati sui flussi attraverso l’Ucraina e il collegamento TurkStream. Questo volume, sebbene significativamente inferiore rispetto alle vendite annuali pre-invasione, che ammontavano a circa 130-175 miliardi di metri cubi nella regione, mostra un incremento rispetto all’anno precedente.

Allo stesso tempo, il colosso russo del gas ha inviato 15,2 miliardi di metri cubi di gas in Cina nella prima metà di quest’anno, secondo stime basate sui dati doganali cinesi e le valutazioni del ministero dell’Economia russo. I dati mensili mostrano che, finora nel 2024, l’Europa e la Cina si sono alternate come maggiori acquirenti di gas russo via gasdotto.

Dal momento dell’invasione, la maggior parte dei paesi dell’Unione Europea ha cercato fonti alternative di energia, con la Norvegia ora che fornisce il 30% del gas al blocco. Tuttavia, per alcuni paesi come Austria, Ungheria e Slovacchia, Gazprom rimane una fonte cruciale di energia. Le consegne di gasdotti nella regione sono aumentate di oltre il 26% nel primo semestre del 2024 rispetto all’anno precedente, come indicato dai calcoli di Bloomberg.

Questo andamento sottolinea la resilienza dell’industria del gas russa di fronte a sfide internazionali e la continua importanza di Gazprom per le forniture energetiche in Europa e in Cina.

