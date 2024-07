Generazione Z e nonni: un legame che sta scomparendo

MeteoWeb

La relazione tra la Generazione Z e i nonni sembra essere in crisi, stando ai risultati di un recente sondaggio condotto da Carewell e riportato da Fortune.com. Il dato più rilevante emerso dallo studio è che solo il 18% dei nati tra il 1997 e il 2012 dichiara di avere un legame stretto con i propri nonni. Questo rappresenta una significativa diminuzione rispetto ai Millennial, il 32% dei quali mantiene un rapporto forte con i nonni, e alla Generazione X, dove ben il 41% condivide un forte legame con i propri antenati.

Generazione Z e nonni

Il sondaggio ha inoltre rivelato che, complessivamente, il 45% degli intervistati chiama i nonni ogni settimana, il 30% una volta al mese, mentre il 7% lo fa annualmente e l’11% non li contatta mai. Tra i motivi più citati per la scarsa frequenza di comunicazione ci sono la mancanza di tempo libero (57%) e orari incompatibili (45%).

In controtendenza con la diminuzione dei contatti frequenti, la Generazione Z si distingue per il suo utilizzo della tecnologia per mantenere i legami con i nonni. Durante la pandemia, i Baby Boomers hanno incrementato l’uso di smartphone e altri dispositivi tecnologici, migliorando le loro competenze digitali. Questo ha portato a una situazione in cui sono spesso i più giovani a guidare i nonni nell’uso di tecnologie come smartphone e tablet per rimanere in contatto.

Come rafforzare il legame tra nonni e nipoti

Per contrastare questa tendenza e rafforzare i legami tra nonni e nipoti, Vittorio Vaccaro, attore e autore con una lunga esperienza nel trattare temi familiari, offre cinque consigli pratici:

Essere un Modello da Seguire : I genitori devono dimostrare l’importanza dei legami familiari attraverso le loro azioni. Se i genitori mantengono un buon rapporto con i propri genitori, i figli saranno più propensi a fare altrettanto.

: I genitori devono dimostrare l’importanza dei legami familiari attraverso le loro azioni. Se i genitori mantengono un buon rapporto con i propri genitori, i figli saranno più propensi a fare altrettanto. Integrare i Nonni nelle Attività Quotidiane : Non limitarsi a visitare i nonni solo in occasioni speciali. Trascorrere del tempo con loro in momenti normali e quotidiani può rafforzare notevolmente il legame.

: Non limitarsi a visitare i nonni solo in occasioni speciali. Trascorrere del tempo con loro in momenti normali e quotidiani può rafforzare notevolmente il legame. Promuovere il Dialogo : I nonni sono custodi di storie e tradizioni familiari. Favorire conversazioni in cui i nonni possano raccontare le loro esperienze aiuta a mantenere vive le radici familiari.

: I nonni sono custodi di storie e tradizioni familiari. Favorire conversazioni in cui i nonni possano raccontare le loro esperienze aiuta a mantenere vive le radici familiari. Insegnare il Rispetto : Educare i bambini a rispettare e valorizzare l’esperienza e la saggezza dei nonni è fondamentale per preservare questi legami.

: Educare i bambini a rispettare e valorizzare l’esperienza e la saggezza dei nonni è fondamentale per preservare questi legami. Utilizzare la Tecnologia: La distanza fisica non deve essere un ostacolo alla comunicazione. Le videochiamate settimanali possono aiutare a mantenere una connessione emotiva e rafforzare il legame familiare.

Attraverso l’uso consapevole della tecnologia, il rispetto e un impegno costante nella comunicazione, è possibile superare le barriere temporali e generazionali.

