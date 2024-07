Germania: sovvenzioni alle energie rinnovabili gravano sempre più sul bilancio

MeteoWeb

La Germania, da tempo all’avanguardia nella promozione delle energie rinnovabili, si trova ora a fronteggiare una crescente pressione economica dovuta all’aumento dei sussidi destinati al settore green. Questi incentivi, che hanno giocato un ruolo cruciale nel rendere le tecnologie energetiche sostenibili più competitive e accessibili a livello globale, stanno ora sollevando preoccupazioni sui bilanci pubblici e sul futuro delle politiche ambientali.

Le misure di sostegno della Germania

Negli ultimi decenni, le misure di sostegno tedesche hanno contribuito a una significativa riduzione dei costi di produzione dell’energia verde, rendendo le fonti rinnovabili sempre più attraenti. Tuttavia, l’enorme successo di queste politiche ha avuto un effetto collaterale: nei giorni di condizioni climatiche favorevoli, come quelli particolarmente soleggiati o ventosi, i prezzi dell’energia possono scendere a livelli molto bassi, e in alcuni casi addirittura negativi. Questo fenomeno accade perché l’offerta di energia rinnovabile supera la domanda, portando a una contrazione dei prezzi.

Per evitare che i produttori di energia rinnovabile subiscano perdite a causa di questi prezzi bassi, il governo tedesco interviene coprendo la differenza e garantendo rendimenti fissi. Questa situazione ha comportato un significativo aumento dei sussidi, che quest’anno sono previsti raggiungere i 20 miliardi di euro (circa 21,7 miliardi di dollari), un importo doppio rispetto a quanto inizialmente previsto.

L’aumento dei costi per sostenere le energie rinnovabili solleva interrogativi cruciali per i governi di tutto il mondo. La domanda centrale è: quanto tempo potranno i paesi continuare a sostenere tali investimenti senza compromettere la sostenibilità economica? La Germania, che ha mostrato un forte impegno verso la transizione energetica, si trova ora a un bivio, dove le sue scelte economiche potrebbero avere implicazioni significative per le politiche climatiche globali e per la sostenibilità a lungo termine delle energie rinnovabili.

