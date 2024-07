La Germania taglia i sussidi alle rinnovabili a causa dell’aumento dei costi

MeteoWeb

La Germania ha annunciato un taglio e una riforma dei sussidi ai produttori di energia rinnovabile a causa dell’aumento dei costi per il governo. Questa mossa potrebbe generare incertezze sugli investimenti futuri nel settore delle energie pulite. A partire da gennaio, i pagamenti per i progetti di medie e grandi dimensioni saranno annullati se i prezzi dell’elettricità scenderanno sotto lo zero. Questo è quanto previsto da un progetto di legge di bilancio approvato mercoledì dal gabinetto. I prezzi negativi dell’elettricità si verificano quando l’offerta supera la domanda, come avviene ad esempio durante condizioni meteorologiche favorevoli che causano un picco della produzione eolica e solare.

La decisione del governo tedesco

Attualmente, il governo garantisce ai produttori di energie rinnovabili un prezzo minimo per la loro energia. Di conseguenza, lo Stato ha dovuto coprire la differenza quando i prezzi all’ingrosso dell’energia sono scesi dopo il picco della crisi energetica. È stato stimato che lo Stato pagherà fino a 20 miliardi di euro (21,8 miliardi di dollari) agli operatori eolici e solari entro la fine di quest’anno, una cifra doppia rispetto a quanto previsto dagli operatori di rete lo scorso ottobre.

Le energie rinnovabili sono fondamentali per gli obiettivi climatici della Germania. La più grande economia europea intende che queste rappresentino circa l’80% della produzione di energia entro la fine del decennio, rispetto all’attuale 50%. Tuttavia, il taglio delle sovvenzioni potrebbe mettere a rischio gli investimenti futuri nel settore.

In precedenza, il governo aveva pianificato di eliminare gradualmente i sussidi entro il 2027, qualora i prezzi dell’energia diventassero negativi. All’inizio di questo mese, il governo si è anche impegnato a riformare il sistema dei pagamenti, introducendo sussidi basati sui costi di investimento anziché su un prezzo garantito per la produzione. Questo fa parte di un più ampio sforzo di revisione del mercato energetico, che comprende la costruzione di nuove centrali a gas e la creazione di un meccanismo di capacità entro il 2028.

Secondo il progetto di legge di bilancio, i produttori di energie rinnovabili smetteranno di ricevere sussidi una volta che il mercato dell’energia sarà “sufficientemente flessibile e saranno disponibili sufficienti capacità di stoccaggio“. Inoltre, il governo ha proposto di facilitare per gli operatori delle energie rinnovabili la commercializzazione della propria produzione. Questi cambiamenti riflettono un tentativo del governo tedesco di bilanciare il sostegno alle energie rinnovabili con la necessità di contenere i costi e migliorare l’efficienza del mercato energetico nazionale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.