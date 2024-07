Geyser esplode all’improvviso a Yellowstone: volano rocce e detriti | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un’esplosione idrotermale all’interno del Parco Nazionale di Yellowstone, negli USA, ha fatto volare rocce e detriti in aria, danneggiando una passerella pedonale e costringendo alla chiusura dell’area, hanno riferito i funzionari dello U.S. Geological Survey (USGS). L’eruzione è avvenuta intorno alle 10:00 ora locale di questa mattina presso il Biscuit Basin, secondo il National Park Service. Vari video sui social media mostrano persone nelle vicinanze quando è avvenuta l’esplosione, ma non ci sono segnalazioni di feriti.

Secondo l’USGS, il parcheggio e le passerelle di Biscuit Basin sono ora temporaneamente chiusi per la sicurezza dei visitatori. I geologi stanno indagando sull’evento.

Le esplosioni idrotermali si verificano quando l’acqua improvvisamente si trasforma in vapore nel sottosuolo e sono relativamente comuni a Yellowstone, hanno affermato i funzionari dell’USGS. “L’esplosione di oggi non riflette l’attività all’interno del sistema vulcanico, che rimane a normali livelli di attività di fondo“, ha affermato l’USGS. “Esplosioni idrotermali come quella di oggi non sono un segno di imminenti eruzioni vulcaniche e non sono causate dal magma che sale verso la superficie”.

Il personale del parco e dell’USGS monitorerà le condizioni e annuncerà quando l’area sarà sicura per i visitatori.

Situato oltre 3km a nord-ovest di Old Faithful, il Biscuit Basin prende il nome da quelle che erano caratteristiche simili a biscotti che circondavano Sapphire Pool, secondo il National Park Service. Gli esperti hanno evidenziato che Sapphire Pool non aveva avuto un’eruzione dal 1991.

Foto



/

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.