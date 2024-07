Giappone, scossa di terremoto di magnitudo 6.2 nel mare delle Filippine

MeteoWeb

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito l’oceano Pacifico alle ore 22:02 italiane di questa notte, le 05:02 locali di lunedì 8 luglio, a Sud del Giappone, nei pressi del tropico del Cancro nel mare delle Filippine. La scossa si è verificata a grande profondità: l’ipocentro, infatti, è stato localizzato a 571.2 km di profondità. Per questo motivo, e anche per la collocazione geografica dell’epicentro lungo la cintura del fuoco ma lontano da terre emerse, la scossa non è stata avvertita dalla popolazione né ha provocato alcun tipo di danno.

