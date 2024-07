MeteoWeb

Sono 60 gli incendi spenti dalle 8 di questa mattina a Roma e provincia dai Vigili del Fuoco, 100 gli interventi effettuati in generale. Proseguono le operazioni di spegnimento di bosco e sterpaglie nella zona di Cesano e Campagnano, così come in zona Castel Madama e su via della Serpentara.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.