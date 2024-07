Incendi, giornata drammatica a Palmi e Reggio Calabria: si teme il disastro ambientale

MeteoWeb

Situazione drammatica per gli incendi che divampano in queste ore a Reggio Calabria, in città e in provincia. Due grossi roghi sono esplosi in mattinata intorno all’Aeroporto di Reggio Calabria, nel quartiere di Ravagnese: mobilitati i soccorritori, con l’insolito utilizzo di un elicottero in zona urbana e oltre 7 mezzi dei Vigili del Fuoco impegnati con decine di uomini sul posto. Situazione molto seria per le fiamme tra le abitazioni. Diverse persone sono state evacuate.

Intorno alle ore 13:00, poi, è divampato un altro enorme incendio a Palmi, tra la Costa Viola e la piana di Gioia Tauro. L’incendio sta interessando il deposito rifiuti “Ra.Di”, sito in Contrada Prato inferiore, a pochi metri dall’A2 Salerno-Reggio Calabria. Gigantesca la nube di fumo tossico che si è sprigionata dal rogo: si teme il disastro ambientale.

Enorme incendio a Palmi, si teme il disastro ambientale: le immagini

Palmi, le drammatiche immagini dell'incendio di oggi

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.