Incendi in Sila, super lavoro dei Vigili del Fuoco: notte di paura a San Giovanni in Fiore

Vigili del fuoco impegnati per incendi sul territorio silano. I pompieri dei distaccamento di San Giovanni in Fiore hanno avuto una giornata molto movimentata sul fronte incendi. Per quasi tutta la giornata il personale è stato impiegato su un vasto incendio boschivo in località San Lorenzo tra Caccuri e Cerenzia dove sono bruciati circa 10 ettari di bosco e le fiamme sono state domate nel tardo pomeriggio grazie al lavoro di tre mezzi aerei, dei vigili del fuoco e del servizio AIB di Calabria Verde.

In serata, probabilmente per cause accidentali, un auto in fiamme su via Bovio in pieno centro a San Giovanni in Fiore, con danni contenuti grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco silani. Il presidio permanente dei vigili del fuoco di San Giovanni in Fiore è di notevole importanza per il territorio della Sila tra l’altro distante decine di chilometri dai comandi provinciali di Cosenza e Crotone.

