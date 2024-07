MeteoWeb

Altro incendio in corso a Roma, dopo quello di via Romeo Romei. Un rogo di grandi dimensioni è divampato nel parco archeologico di Ponte di Nona, nei pressi del centro commerciale Roma Est, che ha chiuso le uscite verso l’area in fiamme. Sul posto i Vigili del Fuoco, che stanno iniziando a bagnare coi manicotti in prossimità del parco mentre si sta provvedendo, con l’ausilio della Polizia Locale sul posto, a mettere le strade in sicurezza in prossimità del centro abitato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.