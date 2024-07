Incendi a Roma e provincia: oltre 40 interventi oggi

MeteoWeb

I Vigili del Fuoco continuano le operazioni per combattere gli incendi a Roma e provincia: al momento nella giornata di oggi sono oltre 40 gli interventi per incendi di boschi e sterpaglie nell’area. Continuano le operazioni di spegnimento di un vasto incendio di vegetazione nel Comune di Poli, precisamente in Via Monte Sant’Angelo, dove sono impegnati i Vigili del Fuoco con due moduli antincendio e il DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento).

Dalle 14:30 circa, tre squadre e due Autobotti sono impegnate in Via Sommatino, per incendio di sterpaglie e dalle 15 circa, due squadre Vigili del Fuoco con moduli antincendio boschivi stanno operando a Sant’Angelo Romano in Via di Montardone, per un vasto incendio di vegetazione.

Diverse pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute al km 18,800 di via Ardeatina, dove intorno alle 16.30 si è sviluppato un incendio di sterpaglie. Gli agenti hanno messo in sicurezza l’area e chiuso al traffico via Ardeatina, tra via di Porta Medaglia e via di Valle Caia in entrambi i sensi di marcia, per permettere l’intervento dei Vigili del Fuoco. Raggiunto e danneggiato dalle fiamme anche un depuratore Acea.

